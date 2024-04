Questo video non mostra una folla di israeliani nel panico dopo l’attacco dell’Iran

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il 14 aprile 2024 è stato pubblicato unsu Facebook in cui si vede unadi persone in città, di notte, correre verso la stessa direzione. Secondo chi l’ha condiviso, il filmato mostrerebbe il «totale nelle città di Israeleche missili e droni iraniani hanno iniziato a colpire i loro obiettivi». Il riferimento è alcontro Israele svoltosi il 13 aprile 2024 con lancio di droni e missili. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato il 99 per cento dei droni e dei missili iraniani lanciati contro il territorio israeliano.iraniano si è verificato poco meno di due settimaneattribuito all’esercito israeliano del 1° aprile 2024 all’ambasciata iraniana a ...

Oggi, nel daytime di Amici 23, gli allievi hanno scoperto dell' assurda proposta di Raimondo Todaro per Gaia. Le loro reazioni non si sono fatte attendere. Ecco che cosa è successo! (comingsoon)

IL video. Made in Italy, Meloni: è pezzo fondamentale della nostra identità - Verona, 15 apr. (askanews) - "Attraverso il Made in Italy passa un pezzo fondamentale della nostra identità e del nostro genio. I nostri prodotti sono un pezzo fondamentale di come l'Italia è vista al ...ildolomiti

Adobe Premiere Pro: modello Firefly in versione video - Adobe integrerà la versione video di Firefly e altri modelli di terze parti (come OpenAI Sora) in Premiere Pro per l'esecuzione di alcune operazioni.punto-informatico

TEKKEN 8 DAY1 Edition + Steelbook omaggio: in offerta le edizioni PS5 e Xbox Series X - Torna in vendita e va in offerta l'edizione esclusiva pensata per il lancio di Tekken 8 che include anche una Steelbook a tema in omaggio. Il tutto con un 25% di sconto!it.ign