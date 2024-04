Questo video non mostra missili iraniani colpire il territorio israeliano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il 14 aprile 2024 è stato pubblicato su Facebook ungirato di notte chedue forti esplosioni in un centro abitato. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, secondo cui la scena mostrerebbe un momento dell’attacco iraniano del giorno prima contro Israele. Il riferimento è all’attacco dell’Iran contro Israele svoltosi il 13 aprile 2024 con lancio di droni e. L’esercitoha dichiarato di aver intercettato il 99 per cento dei droni e deilanciati contro il. L’attacco iraniano si è verificato poco meno di due settimane dopo l’attacco attribuito all’esercitodel 1° aprile 2024 all’ambasciata iraniana a Damasco, in Siria, in ...

Il 14 aprile 2024 è stato pubblicato un video su Facebook in cui si vede una folla di persone in città, di notte, correre verso la stessa direzione. Secondo chi l’ha condiviso, il filmato ... (facta.news)

Il video della rissa in Parlamento in Georgia: leader della maggioranza preso a pugni in testa, poi il caos - Rissa in Parlamento in Georgia: durante un dibattito sulla controversa legge sugli "agenti stranieri", un deputato ha colpito con un pugno un collega ...notizie.virgilio

Oppo Reno11 F recensione, il medio gamma equilibrato che offre 4 anni di tranquillità - Uno smartphone pensato per resistere a diversi anni di utilizzo senza pensieri, soprattutto per quanto riguarda la batteria: ecco Oppo Reno11 F.tomshw

Amici 23, Sarah e Lil Jolie commentano la decisione di Michele Bravi: "Mai successo, adesso però..." [video] - Durante il daytime di Amici 23 di oggi, 15 aprile, Sarah e Lil Jolie hanno commentato la decisione di Michele Bravi nel rimandare la loro eliminazione. Vediamo insieme cosa è successo!comingsoon