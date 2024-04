“Questo non puoi farlo” Bufera su Perla | protesta dei suoi stessi fan | “Allora addio per sempre”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il Grande Fratello 2023 di Alfonso Signorini si è concluso da circa tre settimane, dopo quasi sette mesi di messa in onda, e L’isola dei famosi 2024 di Vladimir Luxuria è già alla terza puntata. Eppure si continua a parlare animatamente degli ex gieffini.Vatiero e la pubblicità ingannevole. La polemica degli utenti. Ancora si sta assaporando la sua nuova fase di vita nelle vesti di vincitrice del Grande Fratello 2023 e di ritrovata fidanzata di Mirko Brunetti, per non parlare del riappropriarsi del suo quotidiano e della sua vita lontana dalle telecamere, peròVatiero è già motivo di polemica. Quello starebbe facendo è illegale.Vatiero, scoppia il caso sulle nuove apparizioni Non è la prima volta che il pubblico social, scagliandosi contro qualche influencer per non aver messo ...