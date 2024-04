Quei vini naturali che non abbiamo visto arrivare in enoteca

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 15 aprile 2024) Se è vero - come forse non è vero - che il “vino naturale” non esiste, purtroppo è vero che il vino superprocessato, strapazzato, botulinizzato e siliconato esiste eccome. Però è ora di dire basta, di spazzare via questa paccottiglia dialettica, questo scontro guelfi-ghibellini, e andare a un punto centrale che si fatica a cogliere: il (relativo) successo dei “” è dovuto a una questione di gusto. Non c'entrano solo lieviti indigeni, temperature controllate, solfiti aggiunti. La new wave dei” (o “artigianali”, “veri”, “indigeni”, “selvaggi”, “anarchici”, “ribelli” etc) sta intercettando una fascia di bevitori importante, sotto i 40 anni, semplicemente perché incontra il loro gusto. Questione ideologica Si sa che negli anni Ottanta e Novanta andavano rossi strutturati, concentrati, ad alta ...