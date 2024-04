(Di lunedì 15 aprile 2024) Isolotto-Jolo ha avuto un finale incandescente. I problemi sono nati a causa di un gruppo di adolescenti che si era radunato fuori dell’impianto e aveva atteggiamenti minacciosi verso chi usciva dal cancello del parcheggio, tirando sassi alle auto. E’ il presidente dell’Isolotto Giovanni Biondi a spiegare l’accaduto. Cosa può aver scatenato i? "Per la verità in campo non è successo nulla. La partita si è svolta senza alcun incidente. Sugli spalti poco dopo l’inizio della gara un gruppo di una ventina di adolescenti ha iniziato a dare in escandescenze prendendo a male parole i tifosi ospiti. Lo stesso gruppo si è poi radunato fuori dall’impianto alla fine della partita". Ma chi erano? Che rapporto avevano con la società? "Nessuno dei giovani è tesserato per la nostra società. Alcuni di loro erano già stati ...

ANCONA Botte a non finire, Cinghiate , morsi, calci e pugni. Un Far west in pieno centro che ha fatto volare anche i tavolini e le sedie dei dehors di Rosa Food al grido di «tanto siamo... (corriereadriatico)

Lucia Duarte, la mamma di Willy Monteiro, ha commentato così la decisione della Cassazione, che ha annullato la sentenza d'appello per i fratelli Bianchi: "Non ho visto ancora nessun segno di ... (fanpage)

"Quei ragazzi, un pericolo. Li abbiamo allontanati" - E’ il presidente dell’Isolotto Giovanni Biondi a spiegare l’accaduto. Cosa può aver scatenato i ragazzi "Per la verità in campo non è successo nulla. La partita si è svolta senza alcun incidente.lanazione

Roma, Colosseo: rissa fra ambulanti e due manifestanti pro Gaza, i turisti filmano la scena - Rissa a colpi di bastone davanti al Colosseo, a Roma. Da una parte due venditori ambulanti bengalesi, dall’altra due ragazzi tunisini con la bandiera della Palestina, diretti alla manifestazione pro G ...video.corriere

La Bertuccioli Real Bottega vince per 3-1 la gara dei quarti dei play-off di andata in quel di Grottazolina - E’ stata una partita molto combattuta come afferma coach Marco Romani: “Nonostante la vittoria, abbiamo sofferto il loro gioco, anche perchè ci siamo adeguati al loro tipo di pallavolo, di conseguenze ...viverepesaro