Quattromani | Battisti | e Bevilacqua | “Il Municipio III conferma la sua vocazione artistica dedicando uno dei suoi spazi a Franco Lechner | detto Bombolo”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Siamo soddisfatti e orgogliosi per l’approvazione – all’unanimità dell’Aula Consiliare – della nostra richiesta di intitolare unoo del nostroal caratterista, più noto come. Anche l’anno passato il Consiglio ha votato l’intitolazione di aree pubbliche aCalifano e ad Alessandro De Santis, più conosciuto come Lillo di Johnny Stecchino. Adelladel territorio del IIIa ricordare ed onorare così alcuniconcittadini, in ragione del loro impegno artistico e della loro ‘romanità’.” Lo dichiarano i consiglieri M5S Darioe Marinae il consigliere del Gruppo Misto Fabrizio ...