Quanto costa mangiare al ristorante di Peppe di Napoli | menù e prezzi

Secondo i calcoli della Banca d'Italia le spese per un nuovo nato ci aggirano sui 640 euro al mese, circa un quarto di uno stipendio medio. Dati che fanno emergere Quanto possa essere complicato ... (fanpage)

Il costo della villa in mezzo al deserto che Fedez ha affittato in occasione del Coachella vi farà girare la testa L'articolo Fedez, quanto costa la mega villa che ha affittato per il Coachella ... (novella2000)