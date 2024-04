Quanto costa avere un bambino? Fare figli è diventato un privilegio

(Di lunedì 15 aprile 2024) Secondo i calcoli della Banca d'Italia le spese per un nuovo nato ci aggirano sui 640 euro al mese, circa un quarto di uno stipendio medio. Dati che fanno emergerepossa essere complicato costruirsi una famiglia.

Dopo la partita di polo il duca e la duchessa di Sussex si sono concessi una notte nell'albergo a cinque stelle di Palm Beach. Cosa offre il Four Seasons e qual è il prezzo di una stanza.Continua a ... (fanpage)

Il costo della villa in mezzo al deserto che Fedez ha affittato in occasione del Coachella vi farà girare la testa L'articolo Fedez , quanto costa la mega villa che ha affittato per il Coachella ... (novella2000)

L’isola dell’Isola dei Famosi si può visitare Dove si trova e Quanto costa dormirci - L'Isola dei Famosi, giunta alla sua 18esima edizione, vede i naufraghi vip impegnati a superare prove di sopravvivenza al largo di un'isola deserta: ecco ...fanpage

SICUREZZA SULLA VIA VERDE: SINDACI CHIEDONO INCONTRO CON LA PROVINCIA - FOSSACESIA – “È diventato urgente rendere più sicura la Via Verde della costa dei Trabocchi e per questa ragione abbiamo chiesto al presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, un incontro d ...abruzzoweb

I quartieri più economici di Milano e i comuni limitrofi in cui l’affitto si paga meno - Contrariamente a Quanto si potrebbe credere, la città italiana in cui comprare casa costa di più non è Roma bensì Milano. Infatti, comprare casa può ...proiezionidiborsa