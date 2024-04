Quanti premi per i vincitori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) La cerimonia diazione ufficiale avrà luogo a partire dalle 11.00. I primi tre classificati di ogni categoria saliranno sul palco per ricevere i lorodalle autorità cittadine. Il monteufficiale comprende siain denaro che capi tecnici. Quelli in denaro saranno erogati tramite bonifico bancario o vaglia postale entro 90 giorni dalla gara, mentre i tecnici saranno consegnati la mattina stessa agli atleti aventi diritto, subito dopo che i giudici della FIDAL avranno ufficializzato la classifica. Inon ritirati la mattina della gara saranno disponibili fino all'11 maggio presso il negozio "Il campione" situato in via Mino da Fiesole, 20 a Prato. È prevista anche una speciale classifica riservata ai soli atleti italiani, intesi come coloro che godono di nazionalità italiana.