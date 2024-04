Quando torna il freddo in Italia? Pioggia | neve e crollo termico Occhio agli “eventi estremi”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Roma, 15 aprile 2024 – Dopo un weekend che più che primavera sembrava luglio, l’aria fredda sta perre. Buona o cattiva notizia? Sicuramente le temperature del fine settimana passato non erano in linea con la media stagionale, quindi ben venga il calo. Quello che piacerà un po’ meno sarà l’abbassamento brusco, visto che nel giro di poche ore si andrà da valori oltre 10 gradi sopra la media a valori in media o localmente poco sotto, con differenze di 12-15 gradi. Insomma, oscillazioni che non sono proprio un toccasana per la nostra salute.arriverà il? Già da domani l’alta pressione presente sul Mediterraneo centrale lascerà spazio a piogge e temporali sparsi possibili lungo tutto lo Stivale, che dureranno fino a venerdì. Dovrebbe addirittura fare comparsa lasulle Alpi fino a quote basse e ...