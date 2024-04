Quando si recupera Udinese-Roma? Le possibili date

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 – La partita tra, valida per la 32esima giornata di Serie A, sospesa al 71?, per il malore accusato da Evan Ndicka, il quale si è accasciato a terra toccandosi il petto e richiamando l’intervento dello staff medico. L’ivoriano è stato portato via in barella, cosciente e facendo un cenno di ok con il pollice. De Rossi è poi sceso negli spogliatoi per sincerarsi di persona delle condizioni del giocatore e risalendo ha poi parlato con i suoi giocatori che non se la sono sentita di continuare la gara che, d’accordo con l’, è stata sospesa dall’arbitro Pairetto. LeIl regolamento prevede che la gara vengata soltanto per i minuti restanti dalla sospensione, quindi 19 minuti più recupero e che questo avvenga, ...