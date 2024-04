Quando l’inclusione passa attraverso l’arte | una guida in Caa di Lucignano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arezzo, 15 aprile 2024 – “Comunicare” è un’iniziativa che il Comune di, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo “G. Marcelli” di Foiano della Chiana, ha messo in campo per rendere fruibile a tutti il proprio patrimonio artistico e culturale. L’attenzione ai temi dell’accessibilità e delper favorire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale e sociale del paese, ha permesso la redazione di unain CAA (Comunicazione Alternativa Aumentativa) che utilizza un linguaggio semplificato, associando a ogni singola parola un simbolo. L’intento è quello di permettere anche alle persone con bisogni comunicativi complessi e a chi ha difficoltà con la comunicazione verbale e orale di avere accesso alle informazioni e a tutte ...