Quali saranno i nuovi bonus edilizi con la direttiva Case Green 2024 | le ipotesi del governo

BTp Valore maggio 2024: partecipo al collocamento se ho già comprato a marzo - Il BTp Valore di maggio 2024 arriva ad appena due mesi di distanza dal collocamento di marzo. Vediamo se ha senso partecipare all'emissione.investireoggi

Guerra in Medio Oriente, allarme sicurezza per le Olimpiadi di Parigi. «Abbiamo già un piano B e C». Mobilitata l'intelligence - Olimpiadi in Francia, sale la preoccupazione dopo l'escalation guerra in Medio Oriente. Una cerimonia di apertura «limitata al Trocadéro» oppure ...ilgazzettino

Amadeus lascia la Rai e va sul Nove - Sarebbe vicino l'annuncio dell'addio del conduttore alla tv di Stato. Sul canale di Warner Bros, sarebbe pronta una striscia musicale quotidiana ...vanityfair