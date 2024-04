Qualche nuvola ma il sole resiste su tutta la Bergamasca | in settimana torna il freddo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Alta pressione in graduale indebolimento sull’Europa meridionale, per l’avvicinamento di correnti più umide di origine atlantica. Da domani rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali con ingresso di aria decisamente più fresca, ma in un contesto di tempo abbastanza stabile. Lunedì 15 aprile 2024Tempo previsto: cielo parzialmente nuvoloso per il transito di nuvolosità medio-alta da ovest. Precipitazioni assenti o isolati piovaschi pomeridiani sulle Alpi.Temperature: minime in lieve aumento (12/16°C), massime in calo (23/26°C).Venti: in pianura venti moderati da sud-ovest, in quota venti deboli occidentali. Martedì 16 aprile 2024Tempo previsto: cielo generalmente poco nuvoloso su tutti i settori. Nel pomeriggio ...