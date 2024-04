Puppo sul percorso di Sinner | “Molto preciso nell’organizzarsi | il 1000 di Madrid gli interessa meno”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tempo di bilanci dopo il torneo di Montecarlo. Dario, collega di Eurosport, ha espresso le proprie idee nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Una settimana intensa e ricca di argomenti quella che si è tenuta sul rosso monegasco. L’analisi è iniziata sulla Finale, che ha visto il successo del greco Stefanos Tsitsipas contro il norvegese Casper Ruud: “La partita è andata come mi aspettavo e Ruud, da questo punto di vista, si conferma un giocatore dalle Finali importanti perse, considerando Slam e Masters. D’altro canto, si è compreso che Tsitsipas abbia nella terra rossa del Principato il suo contesto preferito. Non possono essere un caso tre vittorie nelle ultime quattro edizioni di questo torneo. Da dire però che, pur nella consapevolezza che nel tennis non esista la proprietà transitiva, mi ...