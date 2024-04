Psg | Luis Enrique | “Contro il Barcellona ribalteremo il risultato”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il tecnico del Psgsi prepara ad affrontare il ritorno dei quarti di finale di Champions Leagueil. I catalani avevano ottenuto la vittoria per 3-2 all’andata: “Tutti i miei giocatori hanno voglia di ribaltare ildell’andata. Il Paris Saint Germain nella sua storia non ci è mai riuscito: questa è la volta buona. Sarà una partita diversa, ildell’andata non rispecchia quello che avremmo meritato, ma abbiamo perso e ora dobbiamo presentare una versione migliore di noi stessi. Siamo convinti chela situazione”.“Non perdevamo da 27 partite ma dobbiamo accettarlo. I primi giorni dopo una sconfitta sono sempre difficili ma la cosa positiva che ti offre il calcio è che puoi affrontare di nuovo lo stesso rivale. ...