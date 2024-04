Prysmian rileva l' americana Encore Wire per 3 | 9 miliardi 2

(Di lunedì 15 aprile 2024) Con l'acquisizione diprevede a regime di generare sinergie per circa 140 milioni di euro a livello di margine operativo lordo nei 4 anni successivi al perfezionamento. Secondo l'amministratore delegato Massimo Battaini l'operazione consente adi "incrementare la propria posizione in Nord America, migliorando ulteriormente il mix geografico e di business e rafforzando l'esposizione dell'azienda ai trend di lungo periodo". "Questa operazione - spiega il presidente e amministratore delegato diDaniel L. Jones - massimizza il valore per gli azionisti die riconosce loro un sostanziale premio per le azioni rispetto ai corsi di borsa". "e ...

