Pruzzo | «Tutto passerà in cavalleria | ma gol Cagliari da annullare!»

(Di lunedì 15 aprile 2024)ritiene ovviamente irregolare il gol segnato dalcontro l’Inter ieri sera a San Siro. Si parla della rete finale di Viola su assist di braccio di Lapadula. EVIDENTE ? Robertoa Radio Radio Mattino Sport e News non ha dubbi: «Tocco involontario, ma era da. Errore grossolano. Lo facciamo passare inperché l’Inter è campione e ilsi merita quel risultato sul campo. Ma siamo sempre alle solite. Non mi sembrava che fosse volontario, ma l’episodio è stato visto da tutti. C’è poco da discutere. Non credo che l’Inter faccia apposta per vincere il campionato al derby». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...