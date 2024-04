Prossedi Incendio di un autoarticolato all’interno di un distributore di carburanti

Tir a fuoco sulla Monti Lepini, autista in salvo. Vigile del fuoco ferito dalla manichetta antIncendio - Prossedi – Paura nel pomeriggio di domenica in una giornata di esodo verso le località di mare della costa pontina per un tir frigorifero carico di alimenti andato distrutto da un Incendio, strada ...radioluna

Autoarticolato prende fuoco in un distributore sulla Monte Lepini - Alle ore 14.00 odierne, in Prossedi, al Km. 20,350 della SS. Monti Lepini, all’interno di un distributore di carburanti, si è sviluppato un Incendio ad un autoarticolato a causa di probabile corto ...gazzettinodelgolfo