Proroga collaboratori scolastici | Manzi PD | “Dare indicazioni alle scuole per garantire continuità lavorativa”

"Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione in Commissione della proroga delle assunzioni in ruolo da gps per il sostegno": così in una nota Elvira Serafini, segretario generale dello Snals ... (orizzontescuola)

In bilico la proroga dei contratti dei 6mila collaboratori scolastici assunti per i progetti legati al PNRR e Agenda Sud. Il voto dell'emendamento è atteso in queste ore, ma da quello che emerge la ... (orizzontescuola)