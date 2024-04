Promozione Cerretese avanti tutta

(Di lunedì 15 aprile 2024) REAL2 SAN PIERO A SIEVE 0 REAL: Battini, Lamberti, Grasseschi, Cerboni, Michelotti, Mordaga, Fedi, Nieri, Melani, Bouhafa, Menconi. All.: Petroni . SAN PIERO A SIEVE: Rita, Barzagli, Lukolic, Pozzi, Boddi, Frilli, Fedele, Gori, Santilli, Baroncelli, Cassai. All.: Signorini. Arbitro: Calise di Piombino (Pacini di Empoli e Rossetti di Piombino). Reti: 59’ rig. Fedi, 72’ Michelotti. Note: espulso Bouhafa CERRETO GUIDI - Vittoria pesante in chiave play-off della Realsul San Piero a Sieve. Sono dunque i biancoverdi ad allungare la loro striscia, salendo a quota 53. Mister Petroni schiera Michelotti (nella foto) al posto di Pagliai. Sul fronte opposto Signorini, privo dello squalificato Bencini, cambia 5 uomini rispetto al turno precedente: Barzagli, Lukolic, Fedele, Santilli e Cassai le novità. Nel ...

