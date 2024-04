Profumi per la casa | una firma olfattiva stanza dopo stanza

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ogniha un odore ben preciso, almeno nella nostra mente. Iper lache sanno di pulito, ad esempio, evocano le saponette nascoste nel cassetto della biancheria della nonna, l’avvolgente profumo di ragù ricorda la mamma intenta a preparare il pranzo della domenica. E, poi, ci sono fiori e note verdi, che portano la mente nella cameretta dei bambini, con il gelsomino che cresce fuori dalla finestra. La memoria, d’altra parte, è un potente alleata dei sentimenti. Proprio per questo, candele e profumatori per l’ambiente giocano un ruolo fondamentale nella definizione della propria...

Chi inquina paga: è uno dei princìpi cardine di buona parte della legislazione ambientale dell'Ue, e ora varrà anche per le acque di scarico delle nostre città (che in linguaggio tecnico si ... (today)

Design Week 2024, dove mangiare e bere: i migliori locali a Milano durante Salone e Fuorisalone - Ecco una selezione di indirizzi in cui fare tappa per una sosta golosa, dalla colazione alla cena. - Dove mangiare bene a Milano 38 indirizzi consigliati dal magazine americano Eater - Osterie e ...corriere

Charlotte Tilbury lancia una collezione di fragranze, dopo studi sull'olfatto che aiuta a liberare le emozioni - La celebrity make-up artist, con una linea cosmetica omonima che regala look da star, aveva un sogno da realizzare: una collezione magica di Profumi. «Con questo progetto voglio davvero creare una spe ...vanityfair

Fragranze che arredano: come usare candele e diffusori in casa - Dalle tendenze del momento per le home fragrance ai consigli su come e dove posizionarle negli ambienti domestici, ecco una mini guida all'uso di candele ...ilsecoloxix