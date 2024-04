Probabili formazioni Genoa-Lazio | trentatreesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 18:30 di venerdì 19 aprile nella cornice dello stadio Ferraris, dove gli uomini di Gilardino sognano la seconda vittoria stagionale sui biancocelesti. La formazione di Igor Tudor cerca la seconda vittoria di fila invece dopo il successo sulla Salernitana all’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Prima ancora ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Alberto Gilardino e Igor Tudor.– Retegui guida l’attacco, Gudmundsson agirà a supporto. ...