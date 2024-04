Primo compleanno da mamma per Miriam Leone | la festa in terrazza con gli amici | “Benvenuta Vita Nova”

(Di lunedì 15 aprile 2024)Leona ha festeggiato 39 anni organizzando una piccolain, come mostrano alcuni scatti condivisi su Instagram. Per l'attrice si tratta delda, dopo la nascita delfiglio Orlando lo scorso dicembre.

Aurora Ramazzotti ha trascorso la Pasqua insieme al fidanzato Goffredo Cerza e al figlio Cesare , che ha compiuto un anno pochi giorni fa: un momento di relax per festeggiare il compleanno del ... (fanpage)

Miriam Leone ha compiuto 39 anni domenica 14 aprile: per il suo primo compleanno da mamma , l'attrice siciliana ha sfoggiato un abito celeste, uno dei colori che più ama da quando è nato suo ... (fanpage)

Salento, tragedia in mare: 15enne si tuffa in acqua e muore nel giorno del suo compleanno - Sul posto i primi soccorsi sono stati prestati da un medico e da un infermiere fuori servizio. Poi i sanitari del 118, giunti da Tricase e Gagliano, hanno provato a rianimare il ragazzo per oltre 40 ...ilmattino

Dakota Fanning: «Ricevo ogni anno il regalo di compleanno da Tom Cruise da La guerra dei mondi» - Dakota Fanning ha rivelato che ogni anno riceve il regalo di compleanno da Tom Cruise. Durante una recente intervista ad Harper's Bazaar in occasione ...ciakmagazine

Miriam Leone, Primo compleanno da mamma con abito azzurro cielo e cerchietto coordinato - Miriam Leone ha compiuto 39 anni domenica 14 aprile: per il suo Primo compleanno da mamma, l'attrice siciliana ha sfoggiato un abito celeste, uno dei colori ...fanpage