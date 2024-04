Prima dice ai carabinieri | “il vostro stipendio me lo fumo” | poi si mette a piangere L’arresto del trapper Simba La Rue

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pubblicato il 15 Aprile, 2024 Arrivano nuovi dettagli suldelLa Rue, avvenuto giovedì 11 aprile a Merone, in provincia di Como. Alsono infatti stati sospesi gli arresti domiciliari, perché avrebbe rispettato alcune delle prescrizioni previste per i permessi ottenuti. Quando sono arrivati ia prenderlo, nella casa in cui vive con la madre e i fratellini, il 21enne avrebbe detto “Che volete? Quello che voi guadagnate in un mese di, io me loin una sera”. Poi però quando ha capito che i militari erano lì per portarlo in carcere sarebbe scoppiato a. Arrestato di nuovoLa RueLa Rue, al secolo Saida Mohamed Lamine, è stato condannato a ...