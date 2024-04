Prima categoria Al Fonteblanda non riesce il colpo Punto importante del Manciano

(Di lunedì 15 aprile 2024) forte di bibbona 11 FORTE DI BIBBONA: Stefanelli, Serini, Bacciu, Sgariglia, Simoni, Righini (38’ st Pannocchi), Ferrone (23’ st Mottola), Di Grazia, Orlandini (23’ st Lotti), Giambruni, Pedroni. A disposizione: Marchiò, Demi, Mazzuoli, Paoletti, D’Amore, Cenerini. All. Nasoni.: Comi, Giacone, Paliciuc, Picchianti, Lubrano, Stauciuc, Fastelli (23’ st Pifferi), Berna, Indorante, Bianchi, Magrini (13’ st Vasconi). A disposizione: Garofani, Galli, Maxim. All. Maggio Arbitro: Bruni di Siena. Reti: 23’ Sgariglia, 36’ st Indorante.

A quattro giornate dal termine dei rispettivi campionati, Momento cruciale . In Prima categoria, girone "A", derby casalingo per la capolista Marginone contro il Capannori: una sfida basilare per i ... (sport.quotidiano)

Scontro decisivo per i playoff oggi per il Fonteblanda . Nel ventisettesimo turno del girone E di Prima categoria la formazione di Miraldo Sabatini sarà impegnata sul campo della Casolese per ... (sport.quotidiano)

Reggello scala la vetta. Cerbaia sogna in grande - Nel girone D di Prima categoria il grande protagonista della giornata è il Reggello che vince 3-2 a San Godenzo e si avvicina a soli due punti dalla capolista Cubino. Il Reggello fa sua una bellissima ...lanazione

Una nuova edizione da non perdere di Gazzetta Regionale - Tra i play off di Under 19 e le regular season di Giovanili e Dilettanti che si avvicinano alla fine. Spazio anche alla seconda edizione di GR Top Player ...gazzettaregionale

3a categoria, verdetti finali: Sarà Robur Letojanni – Rafael ai play off. Bene il Limina, batte l’Unime e va diretta in finale - E’ stato un campionato di Terza categoria entusiasmante. Quattro squadre grandi protagoniste che hanno chiuso la competizione in appena quattro punti. Fiamma Antillo vincitrice del torneo si è guadagn ...gazzettajonica