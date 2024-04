Previsioni meteo | l’irruzione di aria fredda dalla Scandinavia | arrivano piogge | venti forti e un brusco calo termico

meteo, tornano freddo e temporali: temperature in calo fino a 15 gradi, stop all'estate anticipata - Vediamo nel dettaglio le Previsioni sulla nostra Penisola e fino a quando dovrebbe durare. meteo, il caldo ha i giorni contati: ondata di freddo in arrivo e temperature già di oltre 10 gradi. Ecco ...leggo

meteo Emilia-Romagna, le Previsioni di questa settimana. Arriva il crollo termico: "Da 30 a 15 gradi, possibile neve in Appennino" - Lo spiegano gli esperti di Emilia-Romagna meteo. Quella di oggi, lunedì 15 aprile, sarà ancora una giornata "di temperature miti, con massime comprese fra i 23 e i 27-28 gradi sulla parte orientale ...bologna.repubblica

Il cambiamento climatico favorisce la diffusione di malattie zoonotiche mortali in Amazzonia - Per fare ciò, hanno sviluppato due modelli di previsione indipendenti: uno per le infezioni animali (il modello silvatico) e uno per le infezioni umane (il modello di spillover). Il meteo e i rischi ...meteogiornale