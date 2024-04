Presentata la guida “Gelaterie d’Italia 2024” del Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ladelpremia la gelateria l’Ancora di Santa Maria di Castellabate inserendola nelladelle “”. Castellabate – , giunta alla ottava edizione. Come ogni anno il volume propone, regione per regione, gli indirizzi da non perdere se si vuole gustare un buon