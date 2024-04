Premio Strega | la guerra dell’amichettismo Nei circoletti “de’ sinistra” Mira piace più di Valerio

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Povera Chiara. Già, perché se c’è un aspetto divertente della vicendariguarda proprio il “toto vincitore” del2024. E ci insegna che per il circoletto, a, è un po’ come a Bari: c’è sempre un puro che ti epura – come Conte con Schlein – o, comunque, ti oscura e ti rende meno de’. Con ordine, fino a pochi giorni fa l’edizione delletterario tra i più ambiti, lo– quello vinto, quando la letteratura era letteratura, da Camon, Parise, Consolo, Levi, Bufalino – aveva una vincitrice annunciata: Chiara. Perché insomma, chi se non lei? Dopo una vita spesa ogni volta per la causa giusta, con le amicizie giuste, lei che del clan Murgia era una stella, la più giusta. E ancora, ...