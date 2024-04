Premiato il tenente-eroe che salvò quattro persone dalle fiamme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) EMPOLI Dopo il riconoscimento consegnatogli dal comune di Empoli per essersi reso autore di un gesto di alto valore civico e umano, Andrea Viviani,del Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana, ha ricevuto a Prato il “Sangiorgino”. Il prestigioso premio è stato istituito dal Centro culturale “I Ragazzi di San Giorgio aps”, con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune e della Provincia di Prato. È rivolto ad associazioni, enti, scuole, aziende eche si siano distinte in diversi ambiti: nel sociale, nella protezione civile, nell’arte, nello sport e nella musica. Ovvero a chi dedica la propria vita al bene comune impegnandosi con il lavoro o con particolari atti di coraggio. Viviani, empolese, 46 anni, si è "distinto per non aver esitato ad aiutareche si trovavano in difficoltà, mettendo a ...