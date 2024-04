Prefetto Roma | attenzione a eventi sport

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 aprile 2024) 17.03 Su tutti gliivi che si terranno nei prossimi mesi a"c'è una grandissima.Ci sono controlli spettatore per spettatore. Anche perché,nel novembre 2015, ricordato per il Bataclan, ci fu un tentativo di attacco allo Stade de France". Così ildi, Giannini. "C'è un livello dialtissima Grande presenza sul territorio", non trascurando il Web, aggiunge. Riguardo alla riunione di ieri del Comitato per la sicurezza a,"occorreva fare il punto con la comunità ebraica di".