Prato | una città piena di fascino e tradizione | importante centro dell’arte moderna

(Di lunedì 15 aprile 2024) Una storia lunga 2000 anni alle spalle, un presente che è già avvenire, la, un tempo denominata delle cento ciminiere, è davvero porta di accesso alla modernità. La natura urbana di, attraversata da 53 km di piste ciclabili, si sostanzia nella diffusa presenza di parchi, l’Ippodromo, il parco di Galceti, il parco fluviale del Bisenzio, i tanti giardini pubblici cittadini e le aree protette Monferrato, Calvana, Cascine di Tavola. Nel corso del XII secolodivenne un Comune libero, perdendo poi la sua libertà nel 1351 a vantaggio del dominio fiorentino, poi la sua storia conobbe il saccheggio e la violenza spagnola, il sacco didurò 21 giorni, ci vollero secoli per recuperare. Ma il destino aveva in serbo per laun inarrestabile sviluppo industriale che nel XIX secolo ne fece ...

Di Raul Gardini si può dire tutto, certo non si può dire che non affrontasse le sfide e soprattutto le sfide alla sorte. Le barche, le scalate, sia quelle montane sia quelle finanziarie... Quindi ... (liberoquotidiano)

Prato , 12 aprile 2024 – Un mare festoso di partecipanti è pronto ad invadere pacificamente domani le vie della città di Prato per l'edizione numero 34 della Prato Half Marathon, Maratonina Città di ... (lanazione)

Con l'Intelligenza Artificiale la massima innovazione nel giardinaggio domestico - che consente una mappatura virtuale dell'area di lavoro e un'ottimizzazione dell'algoritmo di taglio in tempo reale. E ancora, la gestione dei dati in Cloud, la mappatura del Prato in tempo reale e il ...laprovinciapavese.gelocal

"Aspettando la Mezza di Prato": allenamenti collettivi per arrivare preparati alla gara - Domani le vie di Prato si trasformeranno in un suggestivo teatro all'aperto, accogliendo anche tanti atleti internazionali in occasione della Maratonina. Il fulcro dell'evento, Piazza Santa Maria dell ...lanazione

Insulti razzisti a ragazzino, sassi e pesanti offese alle mamme: ancora vergogna nel calcio giovanile - È successo nel pomeriggio di sabato, sul campo dell'Isolotto di via Pio Fedi, in una partita del campionato Giovanissimi provinciali (sotto i 15 anni) che vedeva sfidarsi i padroni di casa e la ...firenzetoday