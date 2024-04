Posticipo Serie A | Atalanta-H Verona 2-2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 15 aprile 2024) 22.39 Grande rimonta dela Bergamo. Scamacca riceve controlla e calcia sotto la traversa (13'); Ederson va via nelle maglie (troppo) larghe della difesa ospite (18'):letale in 5'. Ci sono occasioni per il tris per De Ketelaere, Pasalic e ancora Scamacca Il dominio orobico sembra indiscutibile ma basta un piccolo calo di tensione. Lazovic inventa un colpo da biliardo (56'); Noslin irrompe sul cross di Centonze (60'): l'Hellas la riequilibra. Montipò bravissimo su Miranchuk in tre circostanze.