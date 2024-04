Posticipo Serie A | Fiorentina-Genoa 1-1

Udinese-Inter è l’ultima partita della trentunesima giornata di Serie A, dopo che il turno è cominciato venerdì sera. In attesa del posticipo , ecco come si sta sviluppando la classifica . Serie A ... (inter-news)

22.45 E' ormai countdown scudetto per l'Inter (+14 sul Milan secondo), che ribalta al 'Bluenergy' la pericolante Udinese:1-2. I nerazzurri fanno il match, Okoye vola su due conclusioni di ... (televideo.rai)

CLASSIFICA - Occasione persa per la Fiorentina: i viola restano decimi - Termina 1-1 il primo dei due Posticipo del 32° turno di Serie A. Un gol a testa per Fiorentina e Genoa, con il Grifone passato in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Gudmundsson.tuttonapoli

Ikoné risponde al solito Gudmundsson: il Genoa prende un punto anche a Firenze - Posticipo della 32ª giornata a Firenze, i padroni di casa vanno sotto su rigore e si rimettono in partita nella ripresa. Annullati dal Var una rete a Belotti e un rigore su Retegui Il Genoa, al quarto ...gazzetta

Fiorentina-Genoa 1-1: Ikoné risponde a Gudmundsson - Pari al Franchi tra viola e rossoblù: l'islandese apre le marcature su calcio di rigore al 42', il francese pareggia i conti al 54'. Italiano e i suoi restano provvisoriamente al decimo posto ...firenzetoday