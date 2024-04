(Di lunedì 15 aprile 2024), 15 aprile 2024 -Italiane ricerca indida inserire con contratto a tempo determinato. Lo comunica l'azienda. La ricerca è attiva in tutta Italia. Per candidarsi è sufficiente inserire, entro il 17 aprile, il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sitoitaliane.it, nella sezione "Carriere" dedicata a "Posizioni aperte" in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione. I candidati, spiega una nota, saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. I requisiti richiesti sono il possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110 e patente di guida in corso di validità idonea ...

Poste, al via assunzioni di portalettere in provincia di Firenze - Firenze, 15 aprile 2024 - Poste Italiane ricerca in provincia di Firenze portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Lo comunica l'azienda. La ricerca è attiva in tutta Italia. Per can ...lanazione

Trump contro Stormy Daniels, al via il processo: la vicenda, di cosa è accusato e chi è la pornostar. E lui annuncia: «Dirò la verità» - È un evento storico il processo a carico di Donald Trump che inizierà oggi a New York, dopo che sono falliti tre tentativi in una settimana di ottenere un nuovo rinvio. Nessun ...ilmessaggero

Conte ed il Partito Democratico - Nel centrodestra questo problema non si pone. La vita di tutti i governi di questo schieramento politico è disseminata, specie con l’avvicinarsi di una competizione elettorale, di innumerevoli ...strettoweb