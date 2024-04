Post Mbappe | il PSG vuole Marcus Thuram

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante Prima , i titoli dei principali quotidiani sportivi ... (inter-news)

MERCATO - Schira: "Il PSG vuole Yamal, ma il Barcellona lavora per blindarlo" - "Il PSG sogna di effettuare un altro "scippo" al Barcellona per sostituire Kylian Mbappé. Il nome è quello di Lamine Yamal, gioiello e stella classe 2007 dei blaugrana che ha il suo contratto in ...napolimagazine

Nike On Air racconta il passato, il presente e il futuro - Nike ha scelto Parigi - la città dello sport per eccellenza in previsione delle prossime Olimpiadi - per Nike On Air.collater.al

Thuram potrebbe essere l’erede di Mbappé al PSG, ecco quanto lo valuta l’Inter - Rumours clamorosi di mercato arrivano nella giornata di oggi: il figlio d’arte sarebbe cercato dal club parigino che a giugno perderà il suo leader. L’Inter si avvicina alla conquista dello Scudetto d ...calcioblog