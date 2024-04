Porto vs Vitoria de Guimaraes – probabili formazioni

(Di lunedì 15 aprile 2024)desi affronteranno mercoledì 17 aprile sera all’Estadio Do Dragao nella seconda partita della semifinale della Taca de Portugal. I padroni di casa sono in vantaggio di un gol e, se riusciranno a mantenere il vantaggio, andranno ad affrontare lo Sporting Lisbona nella finalissima del 26 maggio. Il calcio di inzio divsdeè previsto alle 21:15 Anteprima della partitavsdea che è punto sono le due squadreDopo l’uscita dalla Champions League contro l’Arsenal il mese scorso e con 15 punti di distacco dallo Sporting in classifica, il mantenimento della corona della Taca de Portugal è ora l’unica speranza del ...

Il Porto non riesce a trovare serenità: nelle ultime due partite interne, i Dragoni hanno deluso in maniera inattesa e hanno messo seriamente a rischio il terzo posto, che ora andrà conquistato nel ... (infobetting)

Matilde Jorge estreia-se no circuito WTA com vitória no Oeiras Ladies Open - Na segunda ronda, Matilde Jorge defrontará a vencedora do encontro de terça-feira entre Maria Garcia (1.343.ª) e a inglesa Harriet Dart (88.ª), quinta cabeça de ...desporto.sapo.pt

Diogo Costa é baixa no FC Porto - Diogo Costa contraiu uma lesão muscular diante do Famalicão no último domingo e é mais uma dor de cabeça para Sérgio Conceição.vsports.pt

V. Guimarães: dar a volta nas ‘meias’ só há 61 anos - Depois de ter quebrado a malapata, Álvaro Pacheco procura novo feito histórico no Estádio de Dragão; Vitória apenas conseguiu reverter uma ...abola.pt