Porto di Napoli | Annunziata | Già pronta e funzionante la nuova stazione marittima del Beverello

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 aprile 2024) “Ladel molocon tutti i servizi. Non c’è nessuna utenza che non sia già stata attivata. Siamo in linea con tutte le fasi di attuazione del progetto di costruzione e stiamo per consegnare una struttura a cui non manca nulla perché sia”. Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale (Adsp) del Mar Tirreno Centrale, Andrea, fa il punto sulladel molo, neldi, il cui cantiere è ormai prossimo alla consegna. Entro la prima settimana di maggio si concluderà la procedura per l’affidamento. Il prossimo gestore avrà una struttura ...