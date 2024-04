Pontremolese ancora ko | la San Marco dilaga

(Di lunedì 15 aprile 2024)0 Monsummano 1 LUNIGIANA: Razzoli, Gabrielli, Menichetti, Scaldarella (81’ Bresciani), Miceli, Seghi, Vicari (64’ Iaropoli, 83’ Pezzoni), Grasselli, Petracci, Bruzzi, D Antongiovanni (64’ Simonelli). All. Chelotti. INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Saquella (72’ Malucchi), Perillo, Antonelli, Citti R., Covino, Dal Porto (94’ Goti), Moncini, Ferrara (89’ Bertelli), Mancino (72’Sordi), Silvano. All. Matteoni. Arbitro: Cravini di Livorno. Marcatori: 41’ Antonelli. Note: espulsi Gabrielli e Maurelli. PONTREMOLI – Doveva essere la partita per tentare di dare un sussulto positivo al campionato degli azzurri e invece il Monsummano, con una gara accorta ed efficace, capitalizza al massimo un errore di Razzoli e porta a casa vittoria e salvezza matematica. Ridurre però il tutto a un solo errore è fuorviante perché la squadra ...

