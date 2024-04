Ponte di ferro | slitta di altri tre mesi la riapertura Gualtieri | “Pronto a dicembre”

(Di lunedì 15 aprile 2024) Il, chiuso per lavori per 15, avrebbe dovuto riaprire a settembre 2024. Bisognerà ancora attendere perché ilditorni a essere transitabile. La buona notizia, però, è che entro fine 2024 i cittadini di Roma potranno di nuovo utilizzarlo. “È un lavoro ingegneristico molto ambizioso che non vediamo l’ora di portare a termini nei tempi stabiliti quindi entrodi quest’anno”. Lo ha detto in giornata il sindaco di Roma, Roberto, in un post su X in cui mostra assessori e tecnici insieme a lui riuniti attorno a un tavolo a discutere sullo stato dei lavori suldi. “Anas ci ha illustrato nel dettaglio le lavorazioni” – dice il sindaco – “i sottoservizi sono stati spostati, è stata smontata la vecchia ...

