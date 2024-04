Politano | nessun infortunio muscolare | solo crampi per lui Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 15 aprile 2024) Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, riporta le ultime notizie legata al Napoli. Ieri il pareggio in casa contro il Frosinone che ha mandato in fumo la speranza di centrare la Champions League. Per il club si apre la necessità di aprire un nuovo ciclo con un nuovo allenatore e nuovi giocatori, nell’ottica anche di rinnovare la rosa. Qualcosa di diverso andrà fatto, il nuovo percorso dovrà avere una svolta Le parole di Ugolini a Sky Sport: «Rosa da ringiovanire. Ovviamente sono valutazioni che farà la proprietà anche in merito alla età media. 27 anni è l’età media del Napoli, tra le più vecchie del campionato. Ovvio che i segnali non sono incoraggianti in merito a un percorso che dovrà avere una svolta a cominciare dal nuovo allenatore. Le parole di Calzona sono state eloquenti, non c’è stata la forza di reagire a situazioni che il Napoli doveva gestire meglio. Ovvio che qualcosa di ...