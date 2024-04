Podismo | la carica dei 40 mila a Vivicittà! Slovenia e Polonia festeggiano sul Lago di Garda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024) 40.000 podisti in tutta Italia hanno festeggiato i 40 anni di: si è corso per la pace, la legalità, l’inclusione. I più veloci a Pescara e Bari, con il keniano Simon Kibet Loitanyang e la ventunenne Rebecca Volpe. Partecipanti ben oltre le attese: questa edizione diè stata una festa per 40.000 podisti, propiziata dal bel tempo in tutta Italia. Al via in diretta su Radio 1 Rai sono scattati simultaneamente in 38 diverse città per la pace, la legalità, l’inclusione. Da Torino a Palermo, da Caivano a Roma, dove anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha preso parte a-staffetta per la pace che è partita dalla Moschea, ha toccato la Sinagoga ed è arrivata in piazza San Pietro. Vincitore assoluto di2024, in campo maschile, è il 30enne keniano Simon Kibet Loitanyang ...