(Di lunedì 15 aprile 2024) Dopo l’attacco a Israele da parte dell’, su un fatto tutti gli analisti militari sono d’accordo: questa è un’occasione unica per eliminare il pericolo nucleare della Repubblica Islamica. Nonostante i sabotaggi israeliani degli anni scorsi, i patti decaduti e poco rispettati per frenare l’arricchimento dell’uranio, anche l’agenzia internazionale per l’energia dell’atomo (Aiea) avverte: “Teheran procede spedita nel processo, arrivato oltre il 60%, il che significa poter disporre di un ordigno magari sporco e limitato nella potenza, ma letale.” Si consideri che per uso bellico si usa uranio arricchito oltre il 90%, e che di fatto dal 2018 al mese scorso gli ispettori dell’Aiea hanno osservato la produzione passare da zero a più di 300kg al febbraio scorso. Stando invece ai rapporti dei servizi israeliani oggi l’avrebbe già sufficiente ...

Come se non bastassero i fronti già aperti in mezzo mondo, ora un’altra minaccia nucleare si abbatte sul pianeta. Quando sentiamo parlare di “Bomba atomica ” si gela il cuore, e i pensieri vanno ... (thesocialpost)

Pinguini Tattici Nucleari: "La nostra vita è un neverending tour" - Oops, they did it again: un tour da 33 date nei palazzetti, tutto sold out, per i Pinguini Tattici Nucleari, a Pochi mesi dal tour negli stadi della scorsa estate (anche quello sold out) e in previsio ...rockol

Pochi mesi e l'Iran avrà la sua bomba atomica - Dopo l’attacco a Israele da parte dell’Iran, su un fatto tutti gli analisti militari sono d’accordo: questa è un’occasione unica per eliminare il pericolo nucleare della Repubblica Islamica. Nonostant ...panorama

Dal caldo estivo al freddo in Pochi giorni, l'esperto: "È un problema serio" - Dopo il caldo estivo di questi giorni, un'anomalia per il mese di aprile (più 11 gradi sulla media), ci sarà un crollo delle temperature. Sono gli effetti dei cambiamenti climatici, dicono gli esperti ...rainews