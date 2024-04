Pochi carboidrati e tante proteine È perfetta per una merenda dopo palestra Ha 190 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un dolce perfetto da mangiare in ogni occasione è la cheesecake di ricotta e yogurt. Questo dolce fatto in casa è gustoso e cremoso e grandi e piccini fanno a gara per mangiare l’ultima fetta nel piatto. Inoltre possiede un alto contenuto died è povera di zuccheri e. Praticamente si rivelaper essere gustatauna sessione in. Riuscire a servire a tavola questa torta è facile, i procedimenti sono tutti intuitivi ed è disponibile la videoricetta a fondo pagina. Cheesecake di ricotta e yogurt: ingredienti e preparazione. Come detto sopra, cucinare questo dolce è semplicissimo. Per portare a termine l’impasto mi basta solo un quarto d’ora e successivamente deve solo rimanere in forno per meno di un’oretta. Una volta pronta posso dividerla in 8 fette da 190 ...