(Di lunedì 15 aprile 2024) La Spezia, 15 aprile 2024 – Nel giro di pochi giorni, la polizia locale spezzina scova un'altra personasu un veicolo sequestrato, con lada quindici. I quotidiani controlli sulla sicurezza stradale operati dalle pattuglie della polizia locale dislocate su tutto il territorio comunale, lasciano sempre meno spazio a quei conducenti che, in barba alle regole fondamentali del Codice della Strada per quanto riguardae regolarità del veicolo, continuano are sperando di farla franca. A soli tre giorni di distanza dal caso della cinquantenne cheva conrevocata da oltre dieci, un’già sottoposta a fermo amministrativo e sospesa ...

Pizzicato con la patente scaduta da 15 anni alla guida di un'auto sequestrata - La polizia locale ferma un quarantenne di Vezzano Ligure che ha provato a sfuggire al controllo: per lui anche 10mila euro di multa ...lanazione

Crepes, la ricetta classica per iniziare la giornata alla grande - Le crepes sono sempre un’ottima scelta. Sono ideali a colazione, a merenda o, perché no, come dessert post cena. Se abbinate alla Nutella poi… va beh, lo sappiamo no Sembrano nate per stare insieme!msn

Crepes senza latte e senza uova, la ricetta vegan con salsa ai mirtilli - Le crepes vegane farcite con yogurt di soia e salsa ai mirtilli sono una ricetta golosa da servire come dolce dopo un pasto, ma anche come merenda o colazione! La ricetta che ti propongo non è quella ...msn