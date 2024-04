(Di lunedì 15 aprile 2024) Pistoia, 15 aprile 2024 – Alla fine è successo veramente. Parlarne, scriverne, prenderne atto non è assolutamente facile come sembra. La verità però è una e una soltanto: laè fuori dal campionato di serie D (nel Qs la cronaca del surreale pomeriggio del ’Melani’, ndr) . Formalmente manca il definitivo ok del giudice sportivo, che arriverà nel pomeriggio di martedì col consueto bollettino, ma ufficiosamente la squadra arancione già da questa sera non fa più parte del girone D, in cui rimangono adesso diciassette squadre che si giocheranno fino in fondo le proprie carte per raggiungere l’obiettivo. La domanda che tutti, tra tifosi, addetti ai lavori e semplici appassionati, è la stessa: cosa succede adesso? Sicuramente l’esclusione a campionato in corso porterà alla decadenza dellae alla revoca dell’affiliazione. E, altrettanto ...

Pistoiese, quale futuro. La società è ormai scomparsa: rifondazione o ’fusione’ - Dopo la mesta fine, la Pistoia sportiva esige un nuovo inizio. Ecco gli scenari Il sindaco Tomasi: "Mettiamoci al lavoro, con persone e imprenditori seri" ...lanazione

Serie D – La Pistoiese non si presenta e verrà esclusa dal campionato - PISTOIA – La Pistoiese non si presenta in campo nella sfida contro il Sangiuliano City ed è esclusa definitivamente dal campionato di Serie D. E’ la fine di una stagione drammatica per ...grossetosport

Pistoiese, game over: non si presenta in campo, esclusa dal campionato di Serie D - I gravi problemi societari della squadra arancione: c’era la partita con il Sangiuliano City, ma non si gioca. Non c’è nessuno ...lanazione