Picchio tutti Loredana Bertè perde il controllo | Antonella Clerici sgomenta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 aprile 2024) Cambia il suffisso di The Voice, da Kids a Senior all'ultima versione, The Voice Generations, ma non cambiano né format né successo. La prima delle due puntate speciali dello show di Rai 1 condotto daha vinto ancora la sfida degli ascolti del venerdì sera con 3,450 milioni di telespettatori e uno share del 22,1%, superando Terra Amara che su Canale 5 si “ferma” a 2,8 milioni (e il 15,9%). Una formula magica che vede come unico elemento di novità il fatto che sul palco si esibiscano gruppi e duetti con aspiranti cantanti legati da rapporti familiari. Mamme, papà, figlie, figli, sorelle e fratelli. Un “trucchetto” per portare una dose extra di abbracci, baci e lacrime. Che in prima serata funzionano sempre. Ma il vero segreto del programma, che saggiamente lae gli autori non si sono mai sognati di modificare, ...