Picchiata dal fidanzato Paura all’alba a Tirrenia | Due gravi episodi in 24 ore

(Di lunedì 15 aprile 2024) Pisa, 15 aprile 2024 – Una lite di coppia è sfociata in un’aggressione violenta con un pugno in faccia. L’o si è verificato ieri mattina a, in piazza Belvedere, alle 6 del mattino. Dopo un acceso litigio con la compagna, un ragazzo ha colpito la giovane con un pugno al viso. Tempestivo l’intervento della polizia chiamata proprio dalla vittima. L’uomo è stato fermato e condotto in questura per i necessari accertamenti, mentre la ragazza è stata portata in pronto soccorso a Cisanello per ricevere cure mediche. Secondo quanto appreso, le è stata diagnosticata una prognosi di pochi giorni e presenta un occhio gonfio. Ad assistere a parte della scena il commerciante Luca Ravagni, presidente di Conflitorale Confcommercio e titolare dell’edicola Il Birillo. “Eravamo – racconta Ravagni -, in negozio con alcuni clienti quando abbiamo sentito ...