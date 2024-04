Piano Estate | Serafini Snals | “Si sovrappone ad altre iniziative | scuole e dirigenti scolastici al collasso”

(Di lunedì 15 aprile 2024) "L’ultima iniziativa del MIM relativa al, esteso anche al prossimo anno scolastico, si colloca nel solco di analoghein corso in tutte leche già prevedono interventi co-curriculari in accordo con enti ed agenzie del territorio. La moltiplicazione di attività di medesima tipologia e finalizzate allo stesso scopo rischia di rendere ancora più difficile il raggiungimento dei target previsti dal PNRR, ad esempio quelli connessi alla riduzione dei divari ed al contrasto della dispersione". Così Elvira, segretario generale dello-Confsal L'articolo .

L'Aquila - “Il Governo di Centro-destra stanzia 400 milioni per tenere aperte le scuole primarie e secondarie statali e paritarie non commerciali nei mesi estivi, attraverso collaborazioni con ... (abruzzo24ore.tv)

Cosa prevede Un decreto che stanzia 400 milioni di euro per finanziare attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze per il periodo di sospensione estiva delle lezioni. A ... (sbircialanotizia)

Il ministro Giuseppe Valditara ha appena annunciato di voler tenere le Scuole aperte anche in estate, e ha ideato un piano del valore di 400 milioni di euro. L’idea di una scuola aperta anche nel ... (informazioneoggi)

Un tempo da valorizzare. Il via del ministro Giuseppe Valditara al “Piano Estate”, con la firma al decreto che stanzia 400 milioni di euro - L’obiettivo è promuovere l’attivazione di percorsi che potranno interessare, in base alle proposte delle scuole, tra 800 mila e 1,3 milioni di studenti; 1,714 milioni le ore aggiuntive di attività ...difesapopolo

