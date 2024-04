Pfas | negli Usa limite zero nell’acqua potabile per salvare milioni di persone

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 15 aprile 2024) Un passo storico per la tutela della salute pubblicaStati Uniti: il governo americano ha varato la prima legge federale che definisce limiti stringenti per la presenza di sostanze chimiche pericolose. Il provvedimento, fortemente sostenuto dalla comunità scientifica e da diverse associazioni ambientaliste, mira a ridurre l’esposizione della popolazione ai(sostanze per- e polifluoroalchiliche), noti anche come “inquinanti eterni” a causa della loro persistenza nell’ambiente e del legame con gravi rischi per la salute, tra cui il cancro. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Epa) ha fissato un nuovo standard per i livelli di, abbassando la soglia massima consentita da 70 a 4 parti per trilione (ppt). Un ...